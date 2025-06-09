Лолита Милявская рассказала, что не хотела бы стать женой Илона Маска

Руперт Мердок несомненно, образованный и умный человек, только ему то малообразованная, эталон вульгарности и пошлости, да еще и законченная дура, зачем?

ВС

Владимир Степанян

По Леониду Гайдаю,- «Огласите весь список», кого Вы еще готовы осчастливить собой, то, что Вы не согласны на Маска мы уже услышали.