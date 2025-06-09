Неожиданное заявление о грядущих переменах в личной жизни сделала известная певица Лолита Милявская. На торжественной церемонии вручения наград «Премии МУЗ-ТВ 2025.
Лолита Милявская рассказала, что не хотела бы стать женой Илона Маска
Комментарии
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Владимир Степанян
Руперт Мердок несомненно, образованный и умный человек, только ему то малообразованная, эталон вульгарности и пошлости, да еще и законченная дура, зачем?
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13 час.
ВС
Владимир Степанян
По Леониду Гайдаю,- «Огласите весь список», кого Вы еще готовы осчастливить собой, то, что Вы не согласны на Маска мы уже услышали.
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13 час.
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