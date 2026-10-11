Patrick Pleul/dpa/picture-alliance/TASS Около 90% людей, объявленных в розыск по ордерам на арест в Германии, не имеют немецкого гражданства.
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Это надо наизусть выучить тем, кто бездумно тащить в страну мигрантов и раздаёт гражданство У нас то же самое