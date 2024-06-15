Дети — мастера творить странную фигню

Детская непосредственность часто вызывает вопрос: что происходит? Что ты делаешь, дитя? Дитя может доходить в своих играх и исследовании мира до тотального абсурда, который заставляет взрослых кататься по полу от хохота.
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