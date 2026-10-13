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Газета.ру

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Депутат Куринный: россияне могут вернуть до 19 тыс. рублей за обычное лечение

Депутат Куринный: россияне могут вернуть до 19 тыс. рублей за обычное лечение

Россияне могут вернуть до 19,5 тыс. рублей в год в качестве налогового вычета за оплату обычного лечения, за дорогостоящее лечение — 13%, но не более уплаченного за год НДФЛ.

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