Депутат Куринный: россияне могут вернуть до 19 тыс. рублей за обычное лечение

Россияне могут вернуть до 19,5 тыс. рублей в год в качестве налогового вычета за оплату обычного лечения, за дорогостоящее лечение — 13%, но не более уплаченного за год НДФЛ.
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