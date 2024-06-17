Указ Путина об изъятии американских активов может коснуться Орловской области

Владимир Путин подписал 23 мая указ, позволяющий изымать американские активы. При этом в число компаний, которые продолжают работать в РФ, входят находящиеся на Орловщине «Керама Марацци» и «АйВиСИ Рус» (входящая в структуру американской IVC Group).