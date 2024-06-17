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Указ Путина об изъятии американских активов может коснуться Орловской области

Указ Путина об изъятии американских активов может коснуться Орловской области

Владимир Путин подписал 23 мая указ, позволяющий изымать американские активы. При этом в число компаний, которые продолжают работать в РФ, входят  находящиеся на Орловщине «Керама Марацци» и «АйВиСИ Рус» (входящая в структуру американской IVC Group).

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Комментарии
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Ole Ole
Симметрично. Доходы от замороженных активов санкционеров направить на восстановление Донбасса и т.п., которые запад признаЁт украинскими ))) С их же формулировками слово в слово
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