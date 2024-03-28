1. Прокуратура Испании запросила 2,5 года тюрьмы для экс-главы RFEF Луиса Рубиалеса за поцелуй футболистки Дженнифер Эрмосо.
Рубиалеса хотят посадить на 2,5 года, Воробьев вместо Федорова в ЦСКА, «Амур» дает Радулову 200 млн в год, Медведев и Александрова в 1/2 в Майами и другие новости
Комментарии
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Лена Мисько
и Ташаев, в отличие от Соловьева не на лавку в Спартак переходил... и было много ожиданий, но потом сломался, так и не сумев сделать карьеру
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13 час.
Максим Комаров
Ну так я именно это и имел в виду. Стремительная деградация. Куда он переходил - на лавку или нет, я не знаю. В Спартак и Гус Тилль не на лавку переходил, и Педро Роша. А Классен Леон - на лавку? Еще несколько фамилий можно вспомнить. Истории Ташаева и Соловьева во многом схожи (внешне, внутренней кухни Спартака я не знаю). Ванечка решил, что жизнь состоялась, на футбол забил. Каждый сам творит свою судьбу.
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10 час.
Лена Мисько
Сборная Уругвая готова сыграть с Россией, но при одном условии🔥 Президент Уругвайской ассоциации футбола Начо Алонсо ответил, есть ли в планах национальной сборной товарищеский матч с Россией. «Это правда. (https://bombardir.ru/news/726540-v-rfs-obyasnili-pochemu-ne-udalos-organizovat-match-rossiya-urugvay) РФС действительно вел с нами переговоры по товарищескому матчу в марте. В этом году мы хотели бы провести товарищеские встречи со сборными из нашего региона. В 2025 году у нас будет возможность провести шесть товарищеских матчей, поэтому игра со сборной России точно возможна в следующем году».
В РФС объяснили, почему не удалось организовать матч Россия – Уругвай - Новости Футбола - BOMBARDIR
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3 час.
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