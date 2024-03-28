Рубиалеса хотят посадить на 2,5 года, Воробьев вместо Федорова в ЦСКА, «Амур» дает Радулову 200 млн в год, Медведев и Александрова в 1/2 в Майами и другие новости

Лена Мисько и Ташаев, в отличие от Соловьева не на лавку в Спартак переходил... и было много ожиданий, но потом сломался, так и не сумев сделать карьеру

Максим Комаров Ну так я именно это и имел в виду. Стремительная деградация. Куда он переходил - на лавку или нет, я не знаю. В Спартак и Гус Тилль не на лавку переходил, и Педро Роша. А Классен Леон - на лавку? Еще несколько фамилий можно вспомнить. Истории Ташаева и Соловьева во многом схожи (внешне, внутренней кухни Спартака я не знаю). Ванечка решил, что жизнь состоялась, на футбол забил. Каждый сам творит свою судьбу.