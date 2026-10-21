«Мы наблюдаем самый быстрый рост продукта, который я когда-либо видел в своей жизни» Илон Маск рассказал о колоссальном росте популярности персонального помощника Grok Bot.
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