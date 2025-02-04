Наш народ не победить! В детском саду номер 5 прошло мероприятие - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Наш народ не победить! В детском саду номер 5 прошло мероприятие - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.