Служба МЧС в гостях у ребят.

Встречи работников МЧС с детьми детского сада уже стали традиционными. Сотрудники пожарной охраны проводят мероприятия, главная цель которых - обучить подрастающее поколение правилам безопасного поведения, предотвратить возможные экстремальные ситуации и научить дошкольников осторожности.
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