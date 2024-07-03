Ушаков рассказал, кто будет в составе российской делегации на саммите ШОС

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В делегацию России на саммите ШОС вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев и гендиректор Росатома Алексей Лихачев, рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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