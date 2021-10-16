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Баскетбольный «Автодор» переиграл «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетбольный «Автодор» переиграл «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ

Саратовский «Автодор» на своей площадке обыграл минский «Цмоки-Минск» 16 октября в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

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