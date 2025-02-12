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Царьград

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Украинцам начнут выдавать оружие с 18 лет: Киев запустил набор контрактников с "уникальными перспективами"

Украинцам начнут выдавать оружие с 18 лет: Киев запустил набор контрактников с "уникальными перспективами"

Министерство обороны Украины запустило проект "Контракт 18-242. Добровольцев для службы в ВСУ начнут набирать буквально из числа вчерашних школьников.

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