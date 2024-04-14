Иранские дроны не смогли достичь Израиля, утверждают СМИ

Иранские ударные беспилотники и крылатые ракеты не смогли достичь Израиля, а основной ущерб был причинен несколькими баллистическими ракетами, которые преодолели эшелонированную ПВО, сообщил израильский телеканал N12.
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