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Дональд Туск призвал ЕС конфисковать замороженные активы России

Дональд Туск призвал ЕС конфисковать замороженные активы России

ВАРШАВА (ИА Реалист). Премьер-министр Польши Дональд Туск, на днях отказавшийся отправлять польские войска на территорию так называемой Украины, призвал Евросоюз конфисковать российские активы в Европе, замороженные из-за санкций.

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