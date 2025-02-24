Аналитик Камкин допустил, что новое правительство в ФРГ заработает к началу мая

Предвыборная риторика в ходе избирательной кампании у победившего на досрочных выборах в бундестаг в Германии лидера консервативного Христианско-демократического союза ФРГ (ХДС) Фридриха Мерца была более жёсткой, чем у социал-демократов, напомнил в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин.