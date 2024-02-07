Мобильная Elden Ring, сюжет Helldivers 2, Crusader Kings 3 в 2024-м, Atomic Heart: «Узник Лимбо»… Capcom зап...

Мобильная Elden Ring, сюжет Helldivers 2, Crusader Kings 3 в 2024-м, Atomic Heart: «Узник Лимбо»…Capcom запустила опрос, с целью узнать, по какой серии игр фанаты хотели бы увидеть продолжение, ремейки или перезапуск; для Atomic Heart вышло дополнение «Узник Лимбо»; развитие сюжета Helldivers 2 будет зависеть от успехов игроков; Obsidian обещает улучшить боевую систему Avowed после реакции сообщества; Paradox рассказала о DLC для Crusader Kings III, запланированных на 2024-й; команда, разрабатывающая продолжение источник.