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Роднина о критике в свой адрес в интернете: «Никак на это не реагирую, просто ничего не читаю»

«Отношение к обидным словам про меня в интернете? Никак на это не реагирую, просто ничего не читаю. Если я и читаю что-то, то понимаю, что на вкус и цвет товарищей нет.

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