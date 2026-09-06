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Удар по пункту пропуска Орловка сорвал перевалку оружия на Украину из Румынии

Удар по пункту пропуска Орловка сорвал перевалку оружия на Украину из Румынии

В ночь на 6 сентября российские военные нанесли удар по пограничной инфраструктуре Украины. В результате атаки международный пункт пропуска «Орловка», через который осуществляется паромное сообщение с Румынией, временно приостановил свою работу.

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