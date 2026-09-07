Теплый прием и дешевое шоу: как встретили Уиткоффа и Кушнера в Москве и Киеве

Крупнейшие мировые издания подводят итоги переговорного марафона специальных посланников из США — Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.
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