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Газ в Европе — новый максимум с 2022-го

Газ в Европе — новый максимум с 2022-го Тысяча кубов теперь стоит дороже $950. Рынок лихорадит, до отметки в $1000 осталось меньше 5%.

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