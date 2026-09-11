От Ямала до Крыма бензин в дефиците: власти ограничивают продажи, цены растут

В российских регионах вновь обострилась ситуация с автомобильным топливом. Где-то бензин продают по установленным лимитам, где-то для заправки требуются дополнительные условия, а в отдельных населённых пунктах власти вынуждены искать альтернативные способы доставки топлива.
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