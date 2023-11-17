Собянин: Троицкая линия метро откроет новые маршруты для жителей юга Москвы и ТинАО

Сейчас идет архитектурная отделка платформы в стиле экспрессионизма В своем Telegram-канале глава Москвы Сергей Собянин написал, что более чем на 75% готова станция «Тютчевская» будущей Троицкой линии метро.
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