Природные госинспекторы зафиксировали случаи незаконного сброса отходов в Астрахани и селе Три Протока

Виновных оштрафовали на общую сумму в 210 тыс. рублей. При осуществлении экологического надзора государственные инспекторы региональной службы природопользования зафиксировали недавно серьезные правонарушения.
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