5G в России: личный опыт и разбор — стоит ли переплачивать за смартфон с пятым поколением

Тема пятого поколения мобильной связи после сентябрьского запуска стала, пожалуй, самой обсуждаемой среди тех, кто присматривает новый смартфон.
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