О мёртвых либо  так либо эдак

Был у меня один родственничек, помесь синебота-калдырбаса кухонного боксера-пидора гомосексуалиста и дырявого кондома,я его отмудохал избил хорошо однажды,когда он по своей пьяни моей двоюродной сестре его жене зубы выбил об дверной косяк и руку сломал,все родственнички практически за него вступились,дескать зачем ты его так сильно избил,руку ему сломал,и челюсть тоже ,как он бедный кушать то будет, на все мои возражения что он мою сестру избил говорили что дескать это их внутрисемейные отношения и они сами разберутся.