Санатории Самары
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Санатории Самары

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Осенний отдых в санатории им Ленина

Осенний отдых в санатории им Ленина на курортеУндоры.Осень в Ундорах особое время. Летний поток отдыхающих спадает, лес на берегу Волги одевается в золото, воздух становится прозрачным и чистым.

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