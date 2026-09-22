Осенний отдых в санатории им Ленина на курортеУндоры.Осень в Ундорах особое время. Летний поток отдыхающих спадает, лес на берегу Волги одевается в золото, воздух становится прозрачным и чистым.
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