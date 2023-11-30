В Туле открыли мемориальную доску погибшему в ходе СВО добровольцу-пожарному

Вчера, 29 ноября, в тульском поселке Ленинский открыли мемориальную доску погибшему в ходе специальной военной операции на Украине добровольцу – огнеборцу 52 пожарной части регионального МЧС Владимиру Гобжилэ.
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