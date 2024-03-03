«Повернулись к залу спиной, а там такое…»: Владивосток в шоке от поведения Нюши во время выступления на детском празднике

Пока по всей России продолжают гонять участников «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой, обвиняя их во всех смертных грехах за чересчур откровенные по мнению общественников наряды, в стране продолжают происходить вещи куда похлеще чем Киркоров в своем в черном сетчатом костюме.
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