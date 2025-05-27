Турпоток в Крым может вырасти на 40-45 процентов

Итоги сезона имеют шанс приблизиться к допандемийным значениям Турпоток в Крым этим летом может вырасти на 40-45 процентов к прошлому году, а итоги сезона имеют шанс приблизиться к допандемийным значениям.
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