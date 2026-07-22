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Царьград

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"Иллюзии рассеялись": Инсайдер узнал о радикальном пересмотре Кремлём переговорных позиций по украинскому кейсу

"Иллюзии рассеялись": Инсайдер узнал о радикальном пересмотре Кремлём переговорных позиций по украинскому кейсу

Инсайдер узнал о радикальном пересмотре Кремлём переговорных позиций по украинскому кейсу. "Иллюзии в Москве рассеялись", теперь ставка сделана на силовой захват всего Донбасса и удержание уже занятых буферных зон.

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