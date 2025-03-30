Брянская прокуратура отреагировала на незаконную свалку площадью 3 000 квадратов

Ранее мы рассказывали про жуткую свалку в Дарковичах. Брянская природоохранная прокуратура прокомментировала в своем телеграм-канале крупную несанкционированную свалку на территории заброшенной фермы в Новодарковичском сельском поселении.
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