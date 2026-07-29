БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Революционный генерал Жан-Шарль Пишегрю

Революционный генерал Жан-Шарль Пишегрю

Шарль Пишегрю на портрете работы Александра-Франсуа Каминада Как мы уже отмечали в одной из недавних статей, единственным полководцем, равным себе, Наполеон соглашался признать рано умершего генерала Луи Лазара Гоша, о котором он как-то сказал: Если бы Гош встретился на моем пути, мне пришлось бы или отступить, или сломить его.

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