ВС РФ поразили в порту «Черноморск» сухогруз, который доставлял военные грузы

Об этом сообщили в Минобороны России. По информации ведомства, сегодня ночью ВС РФ продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по дата-центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ.