Немецкий депутат призвал лишить 125 тысяч украинцев пособий и депортировать

БЕРЛИН, 21 марта, ФедералПресс. Получивших убежище в Германии военнообязанных украинцев необходимо лишить выплачиваемых им пособий, а Киеву нужно помочь доставить уведомления о призыве в ряды армии, заявил в интервью Berliner Zeitung депутат оппозиционной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Флориан Хан.
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