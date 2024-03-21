Немецкий депутат призвал лишить 125 тысяч украинцев пособий и депортировать

БЕРЛИН, 21 марта, ФедералПресс. Получивших убежище в Германии военнообязанных украинцев необходимо лишить выплачиваемых им пособий, а Киеву нужно помочь доставить уведомления о призыве в ряды армии, заявил в интервью Berliner Zeitung депутат оппозиционной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Флориан Хан.