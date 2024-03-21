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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Немецкий депутат призвал лишить 125 тысяч украинцев пособий и депортировать

Немецкий депутат призвал лишить 125 тысяч украинцев пособий и депортировать

БЕРЛИН, 21 марта, ФедералПресс. Получивших убежище в Германии военнообязанных украинцев необходимо лишить выплачиваемых им пособий, а Киеву нужно помочь доставить уведомления о призыве в ряды армии, заявил в интервью Berliner Zeitung депутат оппозиционной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Флориан Хан.

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