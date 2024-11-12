Картина из настоящего фильма ужасов: страшная находка во время субботника

В окрестности карьера Мяглово в СНТ "Уткина заводь», именно здесь были обнаружены останки. Следственный комитет уже инициировал уголовное дело по факту убийства и в настоящее время работает над установлением личности жертвы.
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