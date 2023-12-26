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Во Владивостоке ликвидировано открытое горение на складе

Во Владивостоке ликвидировано открытое горение на складе

Склад крупного производителя колбасных изделий «ВИК» загорелся во Владивостоке во вторник, пожар локализован на площади 200 квадратных метров, сообщают РИА “Новости” со ссылкой на ГУМЧС России по Приморскому краю.

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