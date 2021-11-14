Россия может наладить поставки ЗРПК «Панцирь-С1М» в страны Ближнего Востока

Россия может наладить поставки зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1М» в страны Ближнего Востока, где уже заинтересовались этим вооружением, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.