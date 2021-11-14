Популярные статьи

Свежие комментарии

  • kfm kfm
    👍На Сахалине мужчи...
  • Meerflieger
    Клетки сахара... Ни более, ни менее... И пофиг, что сахар - кристаллы...Коронавирус SARS-...
  • Helg Konungr
    И всё ? - а кубики соли при этом станут отличным консервантом для бактерий.Коронавирус SARS-...

Россия может наладить поставки ЗРПК «Панцирь-С1М» в страны Ближнего Востока

Россия может наладить поставки ЗРПК «Панцирь-С1М» в страны Ближнего Востока

Россия может наладить поставки зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1М» в страны Ближнего Востока, где уже заинтересовались этим вооружением, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх