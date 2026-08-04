РБК СТИЛЬ
НовоеИмидж
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РБК СТИЛЬ

2 274 подписчика

Вишлист: коллекционный арт-объект «Свет» от MR ко Дню строителя

Вишлист: коллекционный арт-объект «Свет» от MR ко Дню строителя

Ко Дню строителя (9 августа), который в этом году отмечают уже в 70-й раз, девелоперская компания MR отказалась от привычного корпоративного сувенира и выпустила художественный проект «Дом начинается не со стен».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии