Вишлист: коллекционный арт-объект «Свет» от MR ко Дню строителя

Ко Дню строителя (9 августа), который в этом году отмечают уже в 70-й раз, девелоперская компания MR отказалась от привычного корпоративного сувенира и выпустила художественный проект «Дом начинается не со стен».
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