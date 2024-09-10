На Кубани бородачи напали на молодую пару, после чего на улицы вышла толпа местных. В ход пошли ножи и пистолеты

Ч

Чужестранка

Ну что? Девушка как и в Анапе: "матом ругалась"? Правительству и ГД срочно надо что-то делать для наведения порядка. Агрессия приезжих зашкаливает! Это не просто отсутствие воспитания, это акция, направленная на сознательное возбуждение беспорядков в стране