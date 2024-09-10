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На Кубани бородачи напали на молодую пару, после чего на улицы вышла толпа местных. В ход пошли ножи и пистолеты

На Кубани бородачи напали на молодую пару, после чего на улицы вышла толпа местных. В ход пошли ножи и пистолеты

Интересная жизнь с Vera Star Очередной обмен культурными традициями между бородачами и коренным жителями произошел на Кубани.

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Комментарии
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ВЛ
Виктория Лаврентьева
Всех по своим гнездам,не фиг им топтать русскую землю!
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1 д.
Ч
Чужестранка
Ну что? Девушка как и в Анапе: &quot;матом ругалась&quot;? Правительству и ГД срочно надо что-то делать для наведения порядка. Агрессия приезжих зашкаливает! Это не просто отсутствие воспитания, это акция, направленная на сознательное возбуждение беспорядков в стране
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1 д.
Андрей
&quot;Если звезды загораются, значит это кому-то нужно&quot;
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23 час.

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