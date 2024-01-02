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Пискарев назвал вмешательством в дела России поздравление посольства США

Пискарев назвал вмешательством в дела России поздравление посольства США

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев назвал поздравление россиян с Новым 2024 годом от посольства США в Москве вмешательством во внутренние дела России.

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