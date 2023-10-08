Политолог Светов: Россия сможет активнее помогать вернувшимся соотечественникам

В МИД России заявили, что страна готова принять соотечественников из Латвии, если их выселят. «360» разобрался, почему россиян могут депортировать, чем им помогут на родине и из каких еще стран могут захотеть вернуться граждане РФ.
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