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Закон и Порядок

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Иран готовится идти против штатовского ИГИЛ

Иран готовится идти против штатовского ИГИЛ

Созданная Штатами в 2003 году в лагере Кэмп-Букка в 2003-м [1] террористическая организация ИГИЛ перешла дорогу Ирану.

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