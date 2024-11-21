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Царьград

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Пентагон допускает частичный обмен ядерными ударами из 3900 зарядов своего арсенала

Пентагон допускает частичный обмен ядерными ударами из 3900 зарядов своего арсенала

Минобороны США выпустило заявление, в котором не исключило возможное применение части своего обширного ядерного арсенала в случае большого конфликта.

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