MD: Бускетс отказался от предложения «Барселоны» подписать новый контракт

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс отказался от предложения клуба о продлении контракта. По информации Mundo Deportivo, каталонцы предложили игроку остаться в клубе до января 2024 года.
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