Командующий Северным флотом поздравил моряков с Днём моряка-надводника

Командующий отметил, что надводные силы Северного флота успешно выполняют поставленные задачи в условиях любой сложности от Северного Ледовитого океана до южных морей.
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