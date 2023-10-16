В России вступили в силу ограничения на въезд в страну для украинцев

Сегодня вступили в силу ограничения для граждан Украины на въезд в Россию. Теперь украинцы смогут въехать в нашу страну только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области либо через аэропорт Шереметьево.
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