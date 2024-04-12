Фигуристка Алиса Ефимова, которая тренируется в США, высказала мнение о высоком уровне парного катания в России.
Уехавшая в США фигуристка Ефимова не скучает по России
Комментарии
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Юрий Сидоров
А это кто? Да и хрен американский с ней!!!!
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16 час.
Валерий Бирюков
А ведь в своё время сильно муссировалась идея о возврате средств, затраченных государством на обучение уезжающих на ПМЖ за границу. Хочешь за границу - поезжай, но после того как рассчитаешься.
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15 час.
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