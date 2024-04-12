Уехавшая в США фигуристка Ефимова не скучает по России

А это кто? Да и хрен американский с ней!!!!

Валерий Бирюков

А ведь в своё время сильно муссировалась идея о возврате средств, затраченных государством на обучение уезжающих на ПМЖ за границу. Хочешь за границу - поезжай, но после того как рассчитаешься.