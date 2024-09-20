Daily Moscow
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Moscow

255 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила
    Интересно: СТРОИЛИ, СТРОИЛИ И НАКОНЕЦ ПОСТРОИЛИ, А ТЕПЕРЬ ПОШЛИ ВОН!!!! ЧТО ЕЩЁ МОЖЕТ УСЛЫШАТЬ РОССИЙСКИЙ УЧЁНЫЙ???" ...Физикам из РФ зап...
  • Стефания Новак
    Никакие снятия санкций не помогут пока существует фашизмГлава МИД Фидан: ...
  • Vladimir Godunov
    Зеркально...Европарламент при...

Боец РФ заявил о снижении качества украинских военных в Курской области

Боец РФ заявил о снижении качества украинских военных в Курской области

В начале вторжения на территорию Курской области со стороны Украины действовали элитные подразделения, но они понесли потери и уже сейчас ВСУ перебрасывают на этот участок как менее ценную силу подразделения территориальной обороны, задача которых — закрепиться на позициях и замедлить продвижение войск РФ, рассказал командир интербригады «Пятнашка» Ахр Авирдзба с позывным Абхаз.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх