Боец РФ заявил о снижении качества украинских военных в Курской области

В начале вторжения на территорию Курской области со стороны Украины действовали элитные подразделения, но они понесли потери и уже сейчас ВСУ перебрасывают на этот участок как менее ценную силу подразделения территориальной обороны, задача которых — закрепиться на позициях и замедлить продвижение войск РФ, рассказал командир интербригады «Пятнашка» Ахр Авирдзба с позывным Абхаз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии