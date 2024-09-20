Боец РФ заявил о снижении качества украинских военных в Курской области

В начале вторжения на территорию Курской области со стороны Украины действовали элитные подразделения, но они понесли потери и уже сейчас ВСУ перебрасывают на этот участок как менее ценную силу подразделения территориальной обороны, задача которых — закрепиться на позициях и замедлить продвижение войск РФ, рассказал командир интербригады «Пятнашка» Ахр Авирдзба с позывным Абхаз.