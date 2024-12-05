Пусто. Глупо: "Звёзды" уехали из России в американский "рай". А после устроили побег. Реальные истории

Марат

запад - это те "сапиенсы", которые уничтожили кучу цивилизаций...Благодаря Колумбу и таким , как он, был развязан геноцид по отношению к другим континентам и людям их населяющих.Людей превращали в рабов, а территории грабили и вывозили оттуда все ценное, тем самым превращая их в колонии...Только благодаря нашему президенту и его воле мы практически избавились (еще не совсем) от их ига...Борьба будет жесткой, но мы как страна РОССИЯ обязательно выстоим, победим и создадим справедливый мир!!!