Ехали за счастьем, но в итоге оказались в пустоте и в глупом положении. Отечественные "звёзды" уехали из России в американский "рай" - а после устроили побег обратно.
Пусто. Глупо: "Звёзды" уехали из России в американский "рай". А после устроили побег. Реальные истории
Комментарии
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ВБ
Василий Блохин
Увы! Вы правы.
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22 час.
HB
Halszka Brzozowska
Это уже не тот старый, вполне приятный запад...Там все изменилось к худшему
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21 час.
Марат
запад - это те "сапиенсы", которые уничтожили кучу цивилизаций...Благодаря Колумбу и таким , как он, был развязан геноцид по отношению к другим континентам и людям их населяющих.Людей превращали в рабов, а территории грабили и вывозили оттуда все ценное, тем самым превращая их в колонии...Только благодаря нашему президенту и его воле мы практически избавились (еще не совсем) от их ига...Борьба будет жесткой, но мы как страна РОССИЯ обязательно выстоим, победим и создадим справедливый мир!!!
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3 час.
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