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Закон, порядок, государство

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В Ставрополе более 450 студентов СКФУ стали участниками форума по вопросам обеспечения дорожной безопасности и повышения культуры участников дорожного движения

В Северокавказском Федеральном Университете Ставрополя в этом месяце сотрудники Госавтоинспекции провели масштабное межведомственное мероприятие – форум по дорожной безопасности.

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